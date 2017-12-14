Стало известно о новых обстоятельствах катастрофы Су-30СМ в Сирии

Разбившийся у берегов Сирии Су-30СМ прошел полный цикл предполетной подготовки, а проблемы начались сразу после взлета – на высоте 200 метров, когда самолет стал клевать носом и произошло резкое падение тяги в одном из двигателей, сообщают СМИ.

По данным источника, на который ссылаются СМИ, Су-30СМ под управлением майора Альберта Давидяна должен был совершить патрульный облет акватории Средиземного моря с полным боекомплектом. Истребитель прошел полный цикл предполетной подготовки, а проблемы начались уже на высоте 200 м – самолет перестал набирать высоту и начал клевать носовой частью.

Источник в органах военного управления сообщил, что в этот момент по неизвестной пока причине резко упала тяга в одном из двигателей. Летчики могли катапультироваться, но попытались выровнять самолет и вернуться на авиабазу.

Именно при попытке разворота истребитель стал заваливаться налево и в итоге упал в море недалеко от города Джебла.

При этом вариант с попаданием птицы в двигатель не окончательный, утверждают источники. Расследованием займется специальная комиссия, в которую войдут в том числе представители корпорации «Иркут» (производитель Су-30СМ). Изучением черного ящика займется 13-й НИИ Минобороны (Люберцы).

В Минобороны ранее сообщили, что российский истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу в Сирии после взлета с аэродрома Хмеймим. Экипаж из двух летчиков погиб, до последних минут борясь за самолет. Подчеркивается, что огневого воздействия по истребителю не было.

Бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПРО генерал-лейтенант Валерий Горбенко пояснил, что летчик сначала пытается спасти самолет, а если сделать это не удается, старается отвести его от населенных пунктов, только после этого он может катапультироваться.