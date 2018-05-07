Стала известна роль Силуанова в новом кабмине

Действующий министр финансов России Антон Силуанов в новом правительстве будет курировать весь экономический блок, сохранив должность в минфине, сообщают источники.

«В сферу ответственности Татьяны Голиковой войдет, в том числе, образование, наука, здравоохранение, социальное обеспечение и трудовые отношения, Дмитрия Козака – в том числе, промышленная политика и энергетика, Виталия Мутко – в том числе, строительство и региональная политика», – рассказал источник в кабмине, передает РИА «Новости».

Собеседник подчеркнул, что Силуанов «будет курировать весь экономический блок, при этом он сохранит должность министра финансов».



Ранее в понедельник кандидат в премьеры России Дмитрий Медведев предложил на пост первого вице-премьера кандидатуру Антона Силуанова.

Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост председателя правительства на пленарном заседании 8 мая.