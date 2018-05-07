Киев собрался ввести санкции против 12 российских издательств

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что подписал поручение о внесении предложения о введении санкций против 12 российских издательств, якобы печатающих «антиукраинские» книги.

«Реагируя на обращение общественности и Госкомтелерадио, подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12 российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины», – написал Кириленко в своем Twitter.

Ранее госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины призвал ввести санкции против ряда российских издательств, распространяющих книги «антиукраинского» содержания.

В прошлом году на Украине вступил в силу закон, запрещающий ввоз в страну иностранной печатной продукции «антиукраинского содержания». В частности, был запрещен ввоз книги Елены Качур «Как жили на Руси», в которой Киев усмотрел «непризнание украинского государства». Кроме того, на Украину не допускались детские книги о путешествии вокруг света.