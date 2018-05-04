Киев собрался наказать российские издательства за «антиукраинские» книги

Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины призвал ввести санкции против ряда российских издательств, распространяющих книги «антиукраинского» содержания.

«Госкомтелерадио инициирует перед кабинетом министров Украины применение экономических санкций к юридическим лицам Российской Федерации, которые систематически производят и распространяют издания антиукраинского содержания», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пресс-служба ведомства сообщает, что за 2015-2018 годы на Украину запрещен ввоз 172 изданий «антиукраинского содержания», выпущенных 35 издательствами.

Среди издательств, чаще всех распространяющих «антиукраинские» книги, госкомтелерадио страны называет «Алгоритм», «Книжный мир», «Центрполиграф», «Эксмо», АСТ и «Вече».

В прошлом году на Украине вступил в силу закон, запрещающий ввоз в страну иностранной печатной продукции «антиукраинского содержания». В частности, был запрещен ввоз книги Елены Качур «Как жили на Руси», в которой Киев усмотрел «непризнание украинского государства». Кроме того, на Украину не допускались детские книги о путешествии вокруг света.