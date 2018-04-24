Киев увидел в книге о Древней Руси «непризнание Украинского государства»

Госкомтелерадио Украины не дал разрешение на ввоз книги Елены Качур «Как жили на Руси», ссылаясь на российскую пропаганду.

«Госкомтелерадио отказал «Якаб Трейд» в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги Елены Качур «Как жили на Руси» (издатель - ООО «Манн, Иванов и Фербер», г. Москва) в количестве 10 тысяч экземпляров», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение Госкомтелерадио.

В ведомстве утверждают, что основанием для отказа стало заключение экспертов, которые обнаружили в книге присутствие «привычной уже для российских пропагандистов практики фальсификации истории Киевской Руси, непризнание Украинского государства».

Книга рассчитана на детей. Главный герой Чевостик отправляется с дядей Кузей в Новгород XIII века и узнает о быте того времени, наблюдая за жизнью семьи, ходом ярмарки, за работой в поле и прочее.

Напомним, в феврале ведомство отказало во ввозе с территории России детских книг серии «Путешествие вокруг света».

В 2017 году вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания». Госкомтелерадио Украины утвердило состав экспертного совета, который должен анализировать печатную продукцию, поступающую из России, для препятствования проникновению в страну «антиукраинской литературы».