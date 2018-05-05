Западные СМИ вышли с первым фейком об акции Навального

Британская The Guardian пишет о «тысячах людей», вышедших на несогласованную акцию в Москве по зову блогера Алексея Навального. Между тем, в столице, по данным ГУ МВД по Москве, в акции приняли участие порядка 1,5 тыс. человек, а в других городах едва набиралось несколько сотен человек.

«Тысячи демонстрантов, осуждающих предстоящую инаугурацию Путина на четвертый срок, собрались в субботу на Пушкинской площади столицы», – пишет Guardian.

Между тем, как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного главка МВД, в несогласованной акции в центре Москвы принимают участие порядка 1,5 тыс. человек. «Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка, принимают меры к пресечению нарушений и задержанию лиц их совершивших для привлечения к установленной законом ответственности», – заверили в ведомстве.

Политолог Вячеслав Смирнов назвал причину низкой посещаемости митингов в поддержку Навального. Напомним, по данным местных властей, во Владивостоке на акцию 5 мая вышли только 150 человек, в Хабаровске – 250, Магадане – 50, Южно-Сахалинске – 30, Благовещенске – 10, Новосибирске – 400, Иркутске – 250, Майкопе – 7, Улан-Уде – 100, Абакане – 85, Барнауле – 76, Красноярске – 300, Томске – 100, Чите – было проведено лишь девять одиночных пикетов.

В субботу Навального задержали при попытке проведения несогласованной акции в центре Москвы. К участникам несогласованной акции в центре Москвы обратились представители полиции, по громкоговорителям они попросили собравшихся разойтись.

Эксперты сходятся во мнении, что Навальный организовал акцию исключительно ради личного пиара. «Те, кто решит выйти на эту несанкционированную акцию, будут тешить самолюбие Навального. Это просто манипуляция людьми», – считает политолог Дмитрий Гусев.