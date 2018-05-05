Бездомный погиб при взрыве гранаты в Киеве

В Киеве произошел взрыв, по предварительным данным, взорвалась граната, в результате чего погиб бездомный, сообщают СМИ.

Взрыв произошёл на улице Кирилловская примерно в 00.45, передает RT.

По словам одного из свидетелей, погибший сидел на входе во двор на пороге помещения, сдаваемого в аренду, передает «Громадське ТВ».

После насильственной смены власти взрывы в украинских городах, включая столицу, происходят довольно часто. Так, на прошлой неделе в Киеве при взрыве гранаты погиб журналист Виталий Кукса.