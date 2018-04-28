В Киеве при взрыве гранаты погиб служивший в Донбассе журналист

Работавший в Донбассе журналист Виталий Кукса погиб из-за взрыва гранаты в автомобиле в Киеве.

Как сообщает ТСН, Виталий Кукса был мобилизирован и служил в Донбассе начальником управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи, а также писал на военные темы, публикуя свои тексты в украинских изданиях.

Также отмечается, что в машине с журналистом находился 24 летний Андрей Сероштан, который был за рулем автомобиля. Граната взорвалась в руках Куксы, отмечается в сообщении.

Известно, что автомобиль взорвался вечером в пятницу, 27 апреля, в Дарницком районе Киева. Возбуждено уголовное дело. Полиция рассматривает две версии взрыва: покушение на убийство двух лиц, либо неосторожное обращение со взрывными устройствами.

Напомним, в 2016 году в Центре Киева погиб журналист Павел Шеремет. Автомобиль, в котором он находился, подорвали, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров. Позднее в Сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, где якобы запечатлен момент закладки взрывчатки под автомобиль.

В июне 2017 года в результате взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева погиб глава спецназа главного управления разведки минобороны Украины Максим Шаповал.