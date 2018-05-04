КНДР перевела часы на южнокорейское время

Северная Корея перешла на южнокорейское время и перевела часы на полчаса вперед.

Часы были переведены в 23.30 по местному времени (18.00 мск) в соответствии с указом президиума верховного народного собрания КНДР, передает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

Так в Северной и Южной Кореях установилось единое время.

Отмечается, что договоренность об установке единого времени была достигнута во время встречи глав двух стран 27 апреля.

Напомним, по итогам встречи стороны приняли декларацию, в которой говорится о «мире и процветании», развитии отношений между Сеулом и Пхеньяном, а также о том, что денуклеаризация – это общая цель двух стран.