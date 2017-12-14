Прилепин назвал придурками критиков нового фильма с его участием

Захар Прилепин заявил, что пришел в восторг от негативных комментариев на фильм «Дежурство» (Phone Duty). Писатель снялся в короткометражной ленте, которая получила главный приз Tribeca Film Festival в Нью-Йорке.

Писатель Захар Прилепин привел две цитаты-отзыва издания «Голос Америки», критикующие Прилепина. Его называют преступником, экстремистом и шовинистом.

«Я в восторге. Это, кстати, никакие не украинцы. Это просто придурки», – уточнил Прилепин в Facebook.

Он привел в пример отзыв журналистки Екатерины Барабаш в издании «Голос Америки»:

«В итоге главный приз достался по сути террористу, экстремисту, шовинисту и сталинисту Захару Прилепину, участнику вооруженной агрессии на территории соседнего государства. Так надо ли воротить нос от «презренной политики», надо ли делать вид, что люди искусства далеки от суетного? Конечно, можно и так, но тогда не надо удивляться, что страничка в истории мирового кино достанется негодяям».

Напомним, что главный приз 17-го фестиваля Tribeca Film Festival в Нью Йорке получил короткометражный фильм «Дежурство», где писатель Захар Прилепин сыграл ополченца ДНР.

Фильм рассказывают историю ополченца ДНР с позывным Кот (исполнитель роли Захар Прилепин), который получает приказ подежурить на телефоне, но это оказывается не так просто, как кажется с первого взгляда. Фильм показывает конфликт на Востоке Украины глазами пророссийского ополченца, ярко иллюстрирует трагедию войны и как она влияет на тех, кто оказывается вовлечен в нее.