Фильм с Прилепиным об ополченце ДНР стал победителем фестиваля в Нью Йорке

Главный приз 17-го фестиваля Tribeca Film Festival в Нью Йорке получил короткометражный фильм «Дежурство», где писатель Захар Прилепин сыграл ополченца ДНР.

Первый российский фильм стал победителем престижного кинофестиваля Tribeca в Нью-Йорке, сообщил писатель Захар Прилепин на своей странице в Facebook.

26 апреля состоялась церемония награждения победителей 17-го фестиваля Tribeca Film Festival в Нью Йорке. Главный приз Best Narrative Short получил короткометражный фильм «Дежурство» (Phone Duty) российского режиссера дебютанта Ленара Камалова.

«На фестивале, где наше кино, со мной в главной роли, взяло первый приз были Де Ниро, Аль Пачино, Стивен Спилберг и так далее. То есть, они на меня смотрели. Что-то меня это ужасно смешит. Даже не знаю, что с этим знанием делать теперь. Видимо, все-таки в паре Де Ниро и Аль Пачино я третьим буду. А то давно они что-то вместе не играли. У меня есть пару сюжетов, Алик. Зови Робика. Расскажу все, вам понравится, старички. И, если серьезно, Боже мой, наш фильм в лонг-листе Оскара. Прикольно. Мечтал ли я о таком», – поделился эмоциями с подписчиками Прилепин.

Фильм рассказывают историю ополченца ДНР с позывным Кот (исполнитель роли Захар Прилепин), который получает приказ подежурить на телефоне, но это оказывается не так просто, как кажется с первого взгляда. Фильм показывает конфликт на Востоке Украины глазами пророссийского ополченца, ярко иллюстрирует трагедию войны и как она влияет на тех, кто оказывается вовлечен в нее, сообщается на сайте фестиваля.

Ленар Камалов, режиссер, продюсер заявил, что его отговаривали подаваться с фильмом на американские фестивали:

«Никто не верил, что нас куда-либо возьмут с такой темой, меня отговаривали снимать, отговаривали подаваться на американские фестивали, никто не верил, что будет такой успех».