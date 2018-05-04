СК возбудил два дела после убийства гражданских в Донбассе

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту обстрела украинскими военнослужащими гражданских объектов в Докучаевске, в результате которого погибли четыре человека.

Так, «в нарушение Минских договоренностей, украинские военнослужащие продолжили обстрелы населенных пунктов и гражданских объектов юго-востока Украины», говорится в сообщении на сайте СК.

Из статьи 12-й Уголовного кодекса следует, что «иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если они не были осуждены в иностранном государстве».

Таким образом, были возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

По данным следствия, неустановленные военнослужащие ВС и нацгвардии Украины, «в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины», произвели «прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городе Докучаевске».

Инциденты произошли 26 и 28 апреля. Снаряды попали в жилой дом, в результате чего погибли двое находившихся в нем пожилых людей, и в автомобиль для вывоза мусора, что привело к гибели двух мужчин, оказавшихся в зоне поражения. Также ранения получила одна женщина.

«Мотивом этих преступлений, как и прежде, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования», – говорится в сообщении СК.

В данный момент по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств преступления и должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к ним.

Напомним, в апреле СК возбудил два уголовных дела после обстрела КПП в Донбассе.