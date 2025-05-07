Папа Римский Франциск назвал народы России и Украины братскими

Tекст: Антон Антонов

Текст интервью предоставил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который лично общался с понтификом, передает РИА «Новости».

«Украина и Россия являются братскими народами и соседями», – говорится в интервью.

Папа Римский подчеркивал, что Россия и Украина в любом случае останутся «соседями в силу географии». «Именно поэтому я посвятил и Россию, и Украину Божией Матери», – сказано в интервью. 25 марта 2022 года он посвятил Россию и Украину непорочному сердцу Пресвятой Богородицы.

Отвечая на вопрос о своем отношении к гонениям киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь, папа Римский назвал недопустимыми гонения одних христиан на других. Он заявил: «Священники, как и обычные миряне, не должны преследоваться за свои религиозные и даже политические воззрения в любой стране мира».

«Даже в войну все должны оставаться людьми и исповедовать незыблемые общечеловеческие принципы: монастыри и храмы – священны, они должны быть неприкосновенными», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск скончался в апреле после инсульта и остановки сердца в возрасте 88 лет.