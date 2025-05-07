Сбиты два летевших на Москву беспилотника

Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия

Tекст: Александра Юдина

Российская сторона готова прекратить огонь на майские праздники, однако при атаках с Украины пообещан немедленный адекватный военный ответ, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни сохраняет актуальность, и соответствующие указания уже даны верховным главнокомандующим России. Он добавил, что предложения по перемирию остаются в силе, однако никакой реакции от Киева пока не поступило.

По словам пресс-секретаря, ни от представителей Украины, ни от самого руководства страны не прозвучало заявлений о готовности поддержать праздничное перемирие. Песков выразил сожаление по поводу отсутствия обратной связи с украинской стороны.

Москва объявила перемирие на этот период и заявила о намерении остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая. Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы.