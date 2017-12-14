Французский историк назвала поворотную точку во внешней политике Путина

Определяющую роль в формировании политики президента России Владимира Путина сыграло пренебрежительное отношение Запада к России в 1990-е, заявила французский историк Элен Каррер д'Анкосс.

По ее словам, в конце прошлого века Россия находилась в хаосе, и страны Запада пользовались этим, игнорируя ее позицию по международным вопросам.

«Россия унаследовала постоянное место СССР в Совете Безопасности ООН. Когда страны НАТО решили бомбить Белград, они должны были созвать Совбез, чего они решили не делать, и это стало поворотной точкой для Путина <...> Они хотели показать России, насколько им было это неважно. Позже он стал премьер-министром, а затем президентом. Его цель была проста: с Россией больше никогда не должны так обращаться», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Basler Zeitung слова Каррер д'Анкосс.

По ее мнению, Путин воспринимают Россию как великую державу, а после прихода к власти его главной задачей стало предотвращение распада страны и построение сильного централизованного государства, что ему в итоге и удалось, сказала историк.

Карре Д'Анкосс подчеркнула, что пытается оценивать Путина по справедливости.

«Он, конечно же, не славный малый, иначе не смог бы так долго оставаться у власти. Но он любит свою страну и делает, что считает правильным, чтобы сохранить ее единство и защитить ее», – сказала она.

Говоря о возросшей напряженности в отношения России и Запада, Карре Д'Анкосс отметила необходимость поиска компромиссов.

«Путин – рациональный человек, с ним можно говорить. Санкции Западу ничего не дают, скорее напротив: мы теряем партнера, который может быть полезен в решении других вопросов», – заявила историк.

Она отметила также, что антироссийские санкции подталкивают Москву к реформам, в результате чего страна может выйти из кризиса с более сильной экономикой.

Напомним, 1 мая французское издание Boulevard Voltaire писало, что дипломатия российского лидера Владимира Путина сильно отличается от политики Запада тем, что в ней нет морализаторства и деления лидеров на «хороших» и «плохих».