СБУ назвала оправданными «негативные моменты» инсценировки «убийства» Бабченко

Служба безопасности Украины (СБУ) считает оправданными «негативные моменты», нанесенные «публичным интересам» в деле об инсценировке «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко.

СБУ заявило, что для «получения сведений о совершении особо тяжкого преступления» и его организаторах было решено провести «негласное следственное (сыскное) действие – контроль за совершением преступления в форме имитации обстановки преступления». Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Подчеркнем, что контроль за совершением преступления проводится тогда, когда другим способом получить сведения о преступлении и лицах, к этому причастных, невозможно», – говорится в сообщении.

Утверждается, что благодаря этому «удалось не допустить гибели журналиста Бабченко», а также «полностью задокументировать преступные действия организатора» и «получить доказательства его связи с заказчиком преступления».

«То есть, те негативные моменты, которые были нанесены публичным интересам путем распространения информации о якобы гибели Бабченко, полностью оправданы недопущением доведения до конца террористического акта против указанного журналиста и предупреждением возможных преступлений против других лиц», – заявили в СБУ.

СБУ ходатайствует об избрании подозреваемому в организации «покушения» - «гражданину Г.» (Борису Герману).

Между тем, СБУ продолжает путаться в деле об «убийстве» Бабченко. Так, ранее Ранее активист «Правого сектора*», участник операции ВСУ в Донбассе, монах Алексей Цымбалюк (иеродиакон Аристарх) заявил, что он должен был стать убийцей Аркадия Бабченко, но якобы сам сообщил о подготовке «убийства» Службе безопасности Украины.

Гитлянская сразу же со смехом опровергла эти данные, однако позже удалила свой пост, а Цымбалюк стал фигурировать на заседании суда.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него.