Папа римский предостерег католиков от вмешательства в дела РПЦ

В Ватикане состоялась встреча папы римского Франциска с представителями РПЦ, на которой понтифик высказался против подхода, провоцирующего конфессиональные разделения, сообщает отдел внешних церковных связей РПЦ.

«Католическая церковь никогда не позволит, чтобы с ее стороны проявился подход, провоцирующий разделения. Мы никогда этого не позволим. Я этого не хочу. В России только один патриархат – ваш. И у нас не будет другого», – приводятся слова Франциска на сайте отдела внешних церковных связей РПЦ.

Также папа римский подчеркнул, что на современном этапе униатизм как метод «совершенно неприемлем» в отношениях между православными и католиками. «Лишь братский диалог является единственным возможным путем к большему единству», – подчеркивается в сообщении.

«Католические церкви не должны вмешиваться во внутренние дела РПЦ, в том числе и по политическим причинам. Такова моя позиция и позиция Святого Престола сегодня. Поступающие иначе не подчиняются Святому Престолу», – добавил понтифик.

Напомним, в конце 2017 года посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что современная ситуация в мире, при которой происходит разрушение морально-этических основ христианской цивилизации, представляет большое поле для взаимодействия между Русской православной и Римско-католической церквями.

В феврале 2016 года глава РПЦ патриарх Кирилл встретился с папой римским Франциском на Кубе. Личная встреча священнослужителей стала уникальным событием: с момента учреждения патриаршества на Руси в XVI веке российские первоиерархи никогда не встречались с римскими понтификами.