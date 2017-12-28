Папа римский предостерег католиков от вмешательства в дела РПЦ

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31 мая, четверг  |  Последнее обновление — 16:25  |  vz.ru
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Чем российский бензин мешает Казахстану

Казахстан защищает свой рынок бензина от России Фото: Shamil Zhumatov/Reuters
В Казахстане рассматривают меры ограничения поставок российского бензина, и это при том, что топливо из РФ поставлялось в страну десятилетиями. Почему Астане перестали нравиться российские нефтепродукты и какое отношение это имеет к росту цен на топливо внутри России? Подробности...
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Как была организована инсценировка убийства Бабченко

Сама по себе инсценировка убийства Аркадия Бабченко была выполнена убедительно Фото: podrobnosti.ua
Если забыть о моральной стороне поступка СБУ, сам по себе спектакль с Бабченко с технической точки зрения надо признать удачным. Отдельные нюансы вызывали сомнение, но в целом публика поверила. Как именно и ради чего полиция организовывает подобные операции? Подробности...
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Организаторам инсценировки убийства Бабченко отказало чувство меры

«Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов», – заявил БабченкоФото: Jörg Carstensen/DPA/Global Look Press
Служба безопасности Украины опубликовала заявление о том, что «убийство» российского журналиста Аркадия Бабченко было всего лишь имитацией. О ней не знали даже жена и мать псевдопокойника. Их в данной ситуации, пожалуй, жальче всего. И это не единственное, что можно сказать о воскрешении патентованного хама. Подробности...
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Российская дипломатия на Ближнем Востоке близка к крупнейшему успеху за 30 лет

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с Сергеем Лавровым в Москве. Ряд СМИ описывают ее как «холодную»Фото: Natalia Kolesnikova/Reuters
Согласно ряду данных, России удалось почти невозможное: исключить из сирийского конфликта фактор ирано-израильского противостояния, что позволит перевести войну в решающую фазу и закончить процесс объединения страны. Но что именно Москва посулила Израилю? И правда ли то, что нам пришлось предать своего союзника – Иран? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Люди пришли выразить скорбь и ярость, а их грубо развели

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
История с инсценированной смертью журналиста Бабченко заставила меня задуматься вот о чем. «Градус» конфликта может быть разным. Откуда берется эта внутренняя потребность в возгонке именно градуса противостояния? Подробности...
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Украина успешно продвигает свой новый имидж европейской Либерии

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
История «смерти» и «чудесного воскрешения» Бабченко еще долго будет объектом пристального внимания. Однако остается глобальный вопрос: как вообще могла произойти эта история? Как руководству СБУ могла в голову прийти эта идея? Подробности...
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Жив Бабченко. «Абрамс» на Красной площади не отменяется?

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
История со свежеожившим, вроде как застреленным в спину господином «А вот мой Яндекс-кошелёк» Аркадием Бабченко – удивительный пример выстрела себе в ногу. Ну и, конечно, возникают вопросы – будут ли извиняться все те, кто уже назначил виноватых? Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
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        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
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        • Нет

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          НОВОСТЬ ЧАСА:Папа римский предостерег католиков от вмешательства в дела РПЦ
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          Папа римский предостерег католиков от вмешательства в дела РПЦ

             31 мая 2018, 16:01
          Фото: Massimo Valicchia/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Антон Касс

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          В Ватикане состоялась встреча папы римского Франциска с представителями РПЦ, на которой понтифик высказался против подхода, провоцирующего конфессиональные разделения, сообщает отдел внешних церковных связей РПЦ.

          «Католическая церковь никогда не позволит, чтобы с ее стороны проявился подход, провоцирующий разделения. Мы никогда этого не позволим. Я этого не хочу. В России только один патриархат – ваш. И у нас не будет другого», – приводятся слова Франциска на сайте отдела внешних церковных связей РПЦ.

          Также папа римский подчеркнул, что на современном этапе униатизм как метод «совершенно неприемлем» в отношениях между православными и католиками. «Лишь братский диалог является единственным возможным путем к большему единству», – подчеркивается в сообщении.

          «Католические церкви не должны вмешиваться во внутренние дела РПЦ, в том числе и по политическим причинам. Такова моя позиция и позиция Святого Престола сегодня. Поступающие иначе не подчиняются Святому Престолу», – добавил понтифик.

          Напомним, в конце 2017 года посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что современная ситуация в мире, при которой происходит разрушение морально-этических основ христианской цивилизации, представляет большое поле для взаимодействия между Русской православной и Римско-католической церквями.

          В феврале 2016 года глава РПЦ патриарх Кирилл встретился с папой римским Франциском на Кубе. Личная встреча священнослужителей стала уникальным событием: с момента учреждения патриаршества на Руси в XVI веке российские первоиерархи никогда не встречались с римскими понтификами.


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