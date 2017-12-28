РПЦ и Ватикан сошлись в видении мировых угроз

Большое поле для взаимодействия между Русской православной и Римско-католической церквями предоставляет современная ситуация в мире, при которой происходит разрушение морально-этических основ христианской цивилизации, заявил посол России в Ватикане Александр Авдеев.

«Большое поле для сотрудничества предоставляет сложившаяся сейчас в мире ситуация, при которой разрушаются морально-этические основы христианской цивилизации, одинаковые как для верующих, так и для неверующих. Обе наши церкви видят в этом серьезную угрозу. Разрушается сам институт семьи и брака, рождения и воспитания детей. Люди начинают жить не по законам христианской цивилизации, и это не может не беспокоить католиков и православных», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Он отметил, что плодотворный этап в межцерковных отношениях стал возможен в том числе благодаря заявлениям папы Римского по двум вопросам.

«Прежде всего, папа заявил, что прозелитизм – это грех. Это первое подобное заявление, наверное, за всю историю папства. И еще он сказал, что сотрудничество и диалог между католиками и православными должны идти на основе равенства и принципа «Каждый должен оставаться самим собой», – отметил Авдеев.



Посол напомнил также о принятых на встрече между патриархом Кириллом и папой Римским Франциском, состоявшейся в 2016 году на Кубе, решениях. По его мнению, дух принятой тогда Гаванской декларации сегодня подтверждается конкретными действиями.



«Должен отметить, что наш опыт весьма интересен Ватикану, в частности, в области взаимодействия между христианами и мусульманами на территории России. Пятивековой опыт такого взаимодействия показывает, что там, где православные и мусульмане живут вместе, ситуация наиболее спокойная. Вот как раз такого опыта у католиков нет», – сказал посол.



Авдеев рассказал, что РПЦ интересен опыт католиков в области религиозного образования и сохранения семейных ценностей. «Достаточно сказать, что два последних синода Римско-католической церкви были посвящены положению семьи во всех регионах мира.», – подчеркнул он.



По словам посла, налицо явная активизация межцерковного культурного сотрудничества. В ближайшее время по этой линии в Ватикане пройдут две выставки, в России, в свою очередь, пройдет выставка, на которой будут показаны работы русского художника Леонида Браиловского из архивов ватиканской Конгрегации по делам Восточных церквей.



Отвечая на вопрос о перспективах визита папы Римского в Россию, Авдеев заявил, что «каждый прожитый день приближает нас к этому событию».

Он рассказал также, что Россию и Ватикан сближает общее видение мира и его дальнейшей судьбы, а также основных угроз для мира в ХХI веке.

«Во-первых, речь идет об угрозе любого терроризма. Второй угрозой является ослабление режимов нераспространения. Особую опасность представляют собой наркотрафик и разделение в мире на бедных и богатых. Мы одинаково видим опасность социально-экономического неравенства и терроризма, которые вызывают массовую миграцию, ставшую одним из самых серьезных вызовов современности», – сказал российский дипломат.

При этом он не исключил того, что у Москвы и Святого престола при решении данной проблемы могут существовать «разные методики».

Авдеев также рассказал также о беспокоящей и Россию, и Ватикан опасности нерегулируемой глобализации.



«Фактически неолиберализм является прямой противоположностью либерализма. Ведь неолиберал концентрирует свое внимание исключительно на проблемах и правах личности, а весь комплекс обязанностей при этом куда-то исчезает. Ватикан считает, что распространяемая через интернет и другие механизмы глобализации модель, при которой права и обязанности не уравновешены, приводит к серьезной деформации в гражданских обществах. Ватикан настаивает на том, что глобализация не должна деформировать христианские морально-этические ценности», – рассказал Авдеев.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа римский Франциск в ходе встречи в Гаване договорились, что мощи Николая Чудотворца доставят из итальянского города Бари в Россию.