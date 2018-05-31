Вице-премьер рассказал о поисках баланса по ситуации с Telegram

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что правительству предстоит немало работы по поиску баланса в вопросе блокировки Telegram.

«Не стоит превращать эту историю во взаимный обмен окриками. Она непростая, это совершенно очевидно. Предстоит много работы для того, чтобы найти этот сложный баланс между разными интересами», – сказал Акимов, передает ТАСС.

Он также отметил, что куратором темы с блокировкой Telegram стал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

Ранее Акимов заявлял, что ситуация с мессенджером Тelegram является поиском баланса между интересами бизнеса, государства и правами человека, а не «дремучее охранительство».

В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским спецслужбам.