Хоккеисту Овечкину пожелали смерти

Бывший журналист газеты «Спорт-Экспресс» Слава Маламуд в Twitter пожелал смерти хоккеисту Александру Овечкину.

«Если он (Овечкин – прим. ВЗГЛЯД) завтра умрет, мир станет лучше. Это касается всех сторонников Путина. Я больше не собираюсь делать различий или быть тонким», – передает Sports.ru заявление Маламуда.

Позднее он удалил этот твит, написав взамен другой со своей оценкой политических взглядов Овечкина.

«Почему Овечкин так поддерживает Путина? Комбинация факторов. Ему нравится то внимание, с которым к нему относится Путин. Он искренне поддерживает политику Путина – аннексию Крыма, войну на Украине и антигейские законы. Он переполнен русской пропагандой, отождествляет «царя» с «Родиной». Вот это все», – написал Маламуд.

Он также пообещал блокировать в своем Twitter всех, кто поддерживает Овечкина.

Сам российский хоккеист никак не отреагировал на слова Маламуда, зато это сделал популярный блогер Анатолий Шарий.

«Самая большая для меня загадка - почему в России совершенно конченных мразей, желающих кого-то непременно убить, посадить, уничтожить и заткнуть называют «либеральной оппозицией»? Угрожать, желать смерти, хейтить. Где здесь «либерализм», алло? В Украине их не так называют», – написал Шарий в Twitter.