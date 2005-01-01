Володин сказал, о чем свидетельствуют попытки Киева обвинить Москву в убийстве Бабченко

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает циничными и неправильными попытки обвинить Россию в убийстве журналиста Аркадия Бабченко на Украине.

Володин напомнил, что виновные в убийствах на Украине журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета так и не понесли наказание.

«А попытка это все перенести на Россию – это на самом деле не только цинично и неправильно, но и говорит о том, что украинская сторона либо не контролирует происходящее на своей территории, либо просто это использует как предлог для обвинения. И одно плохо, и другое плохо, потому что здесь можно подозревать, что за этим стоят какие-то силы на Украине», – передает РИА «Новости» слова Володина.

Вечером во вторник в Киеве в журналиста Аркадия Бабченко несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия. Между тем в России также открыто уголовное дело по факту убийства.