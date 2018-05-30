Украинский чемпион умер на заработках в Польше

Чемпион Украины по мас-рестлингу и обладатель «бронзы» Кубка мира Владислав Минич умер во время пребывания на заработках в Польше, сообщили в Федерации мас-рестлинга Украины.

Издание Obozrevatel.ua со ссылкой на президента организации Валерия Газаева пишет, что спортсмен погиб из-за оторвавшегося тромба, передает РИА «Новости».

Как заявили в Федерации мас-рестлинга, чтобы перевезти тело 23-летнего спортсмена на родину, семье требуется 70 тыс. гривен (больше 160 тыс. рублей). Чтобы собрать эти деньги, объявили сбор средств.

Напомним, в декабре 2017 года глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что украинские гастарбайтеры спасают польскую экономику.