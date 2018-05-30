Сорос объявил о скором начале кампании за второй референдум по Brexit

Кампания в пользу второго референдума по Brexit начнется «в ближайшие дни», заявил американский миллиардер Джордж Сорос, являющийся противником выхода Великобритании из Евросоюза.

Об этом Сорос заявил в Париже, подчеркнув, что Brexit станет примером территориального дробления, который принесет «невероятный вред и ущерб обеим сторонам», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

Сорос признал, что решение должны принимать британцы, но заявил, что принять это решение следует «как можно скорее». Сорос отметил деятельность финансируемой им инициативы Best for Britain («Лучшее для Британии»).

«Best for Britain боролась и помогала достичь важного решения парламента, которое включает в том числе опцию сохранения в союзе», – сказал миллиардер, добавив, что отказ от Brexit убережет не только Великобританию, но и ЕС, в бюджете которого не возникнет «сложно восполняемая брешь».

Сорос призвал британцев «выступить единым фронтом, чтобы быть принятыми всерьез в Европе».

Он объявил, что Best for Britain опубликует манифест в течение нескольких дней.

Напомним, Сорос уже вложил более полумиллиона долларов в отмену Brexit.