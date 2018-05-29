Фримен потребовал у CNN опровержения обвинений в домогательствах

Актер Морган Фриман потребовал у CNN извинений и опровержения за публикацию материла о домогательствах, пишет журнал Hollywood Reporter со ссылкой на письмо адвоката Роберта Шварца гендиректору телеканала Джеффу Цукеру.

Как отмечает адвокат Фримена, публикация дискредитировала актера и нанесла ему «серьезную травму», передает РИА «Новости».

«Как минимум CNN должен немедленно опубликовать опровержение и извиниться перед Фриманом посредством тех же каналов, привлекая внимание на том же уровне, как и 24 мая, когда телеканал несправедливо атаковал его», – написал Роберт Шварц.

Напомним, ранее телеканал сообщил, что Фримена обвинили в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах восемь женщин.

В апреле сообщалось, что сводная внучка Моргана Фримена Идена Хайнс до того, как была убита, рассказала, что состояла в сексуальной связи со своим сводным дедом.