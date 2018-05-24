Восемь женщин обвинили Моргана Фримена в домогательствах

Голливудского актера Моргана Фримена обвинили в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах восемь женщин.

Как сообщает CNN, восемь из 16 опрошенных женщин, имена которых не раскрываются, сказали, что стали объектами домогательств со стороны Фримена, остальные заявили, что были свидетелями.

По словам одной из женщин, в 2015 году Фримен, которому тогда было 78 лет, на протяжении нескольких месяцев домогался до нее на съемках фильма «Уйти красиво».

Другая женщина поведала, что вместе с ассистенткой она неоднократно сталкивалась с домогательствами со стороны Фримена во время съемок фильма «Иллюзия обмана».

Еще двое женщин, включая сотрудницу съемочной группы фильма «Уйти красиво», сообщили, что Фримен трогал их против их воли.

Некоторые опрошенные сообщили, что никогда не замечали в поведении актера ничего сомнительного, другие поведали, что из-за действий Фримена женщины чувствовали себя на работе напряженно.

Напомним, в апреле сообщалось, что сводная внучка актера Моргана Фримена Идена Хайнс до того, как была убита, рассказала, что состояла в сексуальной связи со своим сводным дедом.

Волна борьбы с домогательствами на Западе началась после обвинений в адрес продюсера Харви Вайнштейна. Скандал вокруг Вайнштейна, который подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин, породил волну обвинений в домогательствах, коснувшейся множества политиков, актеров и других известных людей.