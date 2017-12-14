Моргана Фримена в суде США обвинили в сексуальной связи со сводной внучкой

Сводная внучка актера Моргана Фримена Идена Хайнс до того, как была убита, рассказала, что состояла в сексуальной связи со своим сводным дедом, сообщают СМИ.

Такое обвинение было озвучено в пятницу во время слушания в суде по делу об убийстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Daily News.

Адвокат Энни Костанцо заявил, что «Хайнс поделилась секретом с Ламаром Давенпортом и другими, о том что ее дед вступил с ней в неуместные сексуальные отношения».

Как связана эта информация с убийством, неизвестно, пишет издание.