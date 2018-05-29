На Украине заявили о внезапном прекращении транзита угля из России

Российские компании с начала мая прекратили транзит через Украину энергетического и коксующегося угля, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

«Наш оператор («Российские железные дороги») не согласовывает отгрузку угля с начала мая. При этом экспорт угля для украинских компаний продолжаются без каких-либо проблем», – цитирует Liga.net представителя российской угледобывающей компании.

Также сообщается, что объем транзита угля из России через Украину в последние месяцы составлял от 1 до 1,8 млн тонн в месяц. Уголь отгружался в украинские порты, поставлялся через западную границу Украины и России. Транзит угля производился в Турцию, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию, Венгрию и другие европейских страны, а также в страны Азии и Африки.

Ранее Киев обнародовал синхронизированный с минфином США санкционный список, насчитывающий 1748 физических и 756 юридических лиц. До этого президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие санкций в отношении ряда российских бизнесменов.