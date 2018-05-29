«Зенит» назначил главным тренером бывшего футболиста сборной России

Новым главным тренером санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» стал Сергей Семак, который ранее возглавлял «Уфу».

«Сергей Семак назначен главным тренером «Зенита». Соглашение специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год», – сообщается на сайте «Зенита».

Семаку 42 года, он воспитанник луганского футбола, который в 16 лет оказался в системе карельского «Асмарала», а затем – в ЦСКА. Московский клуб он покинул в 2005 году, уехав во французский ПСЖ, затем играл за «Москву», «Рубин» и за «Зенит» (с 2010 по 2013 годы). После этого стал тренером команды в штабах Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу.

Также входил в тренерский штаб сборной России во главе с Фабио Капелло и затем с Леонидом Слуцким.

С декабря 2016 года был главным тренером «Уфы». В прошедшем чемпионате России команда под его руководством заняла шестое место и впервые попала в Лигу Европы.

Для «Зенита» же сезон оказался провальным, клуб впервые за 20 лет остался без медалей чемпионата России, после чего было объявлено о расторжения контракта с главным тренером Роберто Манчини.

Семак – первый с 2009 года россиянин на посту главного тренера «Зенита».