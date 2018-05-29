Российские ученые в глубинах океана нашли источники новых лекарств

Три четверти организмов, найденных в глубинах океана, содержат уникальные биологические соединения, которые можно использовать для получения новых лекарств, в том числе от рака, сообщил вице-президент РАН, директор ФГБНУ Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского Андрей Адрианов.

Начиная с 2010 года ученые из России изучали глубоководные места в Японском, Охотском, Беринговом морях и получили «фантастические результаты», передает ТАСС.

«Каждая экспедиция дает более 1 тыс. глубоководных видов, из которых 30-60% оказываются новыми для науки. Описать все их нет ресурсов, однако каждый новый глубоководный вид – источник новых уникальных биологически активных соединений», – отметил Адрианов.

Также вице-президент РАН подчеркнул, что 75% всех соединений глубоководных объектов обладают биологической активностью, из них получены «очень эффективные соединения», которые используются для разработки новых антибиотиков и противораковых средств.

Как заявлял ранее газете ВЗГЛЯД директор Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев, у российских ученых есть ряд новых открытий, связанных с противовирусными препаратами. Например, был открыт и запущен в производство триазавирин – «принципиально новый российский препарат, эффективный против 15 видов гриппа».