Депутаты решили, когда будут рассматривать сокращение своих зарплат

Госдума включила законопроект о приравнивании зарплат парламентариев к средней по стране в план работ на осеннюю сессию.

«Внесенный в Госдуму руководителем парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым и заместителем руководителя фракции Олегом Ниловым законопроект о приравнивании заработной платы депутатов Госдумы и членов Совета Федерации к средней по стране включен в проект примерной программы законопроектной работы Государственной Думы на осеннюю сессию 2018 года», – цитирует ТАСС сообщение думской фракции «Справедливая Россия».

Предположительно, инициатива будет рассмотрена парламентом в сентябре.

Напомним, 14 мая справедливороссы внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий сокращение депутатской зарплаты в 10 раз.