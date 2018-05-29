Российские ученые доказали токсичность серебра

Ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» с коллегами из Российской академии наук доказали высокую токсичность наночастиц серебра в ходе эксперимента с эмбрионами рыбок данио (Danio rerio).

Результаты исследования опубликованы в Journal of Hazardous Materials, передает РИА «Новости».

Серебро является тяжелым металлом и при избыточном поступлении в организм проявляет токсические свойства. При этом с древности известны обеззараживающие свойства серебра.

В настоящее время ученые исследуют наночастицы серебра, количество которых в коммерческих продуктах с каждым годом неуклонно растет, на предмет последствий и рисков.

Данная работа является частью большого проекта, в рамках которого разрабатываются модели токсичности наночастиц. Такие модели позволяют заранее оценивать ядовитость новых наноматериалов.

Эксперимент проводился на эмбрионах рыб Danio rerio. Исследовался токсический эффект двух типов наночастиц серебра: сферических и плоских.

«Было исследовано четыре группы икринок: с воздействием наночастиц серебра двух типов, с воздействием ионов серебра и контрольная группа», – рассказала исследователь Наталия Абраменко.

Так, ученые смешали раствор наночастиц серебра (вода + наночастицы) с инкубационной средой (раствор солей для развития икринок). Туда были погружены эмбрионы рыб. Каждые сутки отмечались особенности их развития, морфологические отклонения.

В результате обе формы наночастиц серебра проявили большую токсичность по сравнению с ионами серебра (AgNO3). В то же время, плоские наночастицы серебра оказались еще более токсичны, чем сферические.

«Предыдущие исследования объясняли токсичность наночастиц серебра присутствием ионов серебра, в результате частичного растворения наночастиц. Наши результаты позволяют говорить о том, что токсичность наносеребра связана именно с присутствием наночастиц в образцах», – добавила Абраменко.

Ученые считают, что полученные данные можно использовать не только при оценке рисков внедрения наноматериалов, но и непосредственно при получении максимально безопасных наночастиц.

Ранее сообщалось, что российские ученые начали разработку методов индивидуального лечения рака.