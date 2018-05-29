Принадлежность найденной картины кисти Рембрандта поставлена под сомнение

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский не исключил, что найденная недавно новая «картина Рембрандта» может иметь другое авторство.

В середине мая газета NRC Handelsblad написала, что наследие Рембрандта ван Рейна впервые за 44 года пополнилось неизвестной ранее картиной «Портрет молодого человека». Такое открытие сделал историк и галерист Ян Сикс, купивший ранее картину как полотно ученика Рембрандта, передает РИА «Новости».

Затем Сикс совместно с экспертами амстердамского Рейксмюсеума атрибутировал картину как принадлежащую кисти Рембрандта. Ее принадлежность наследию великого мастера подтвердили 15 реставраторов и историков искусства.



«Мы, Эрмитаж, единственные, кто согласились выставить эту картину», – заявил Пиотровский.



Он подчеркнул также, что говорить о том, что картина найдена, некорректно.



«Она не найдена. Она просто определена – эксперты решили, что теперь, пожалуй, это Рембрандт, есть целый набор доказательств – это же не цифровая экономика и бухгалтерский учет. Тут немного сложнее. Мы ее выставили, сейчас будет обсуждение, люди смотрят. На самом деле взгляд людей окончательно определит – это будет на какой-то период Рембрандт или нет. Рембрандт очень особый художник», – заявил он.



По его словам, одно время составлялись списки, из которых почти всех «Рембрандтов» вычеркнули, а потом всех вернули.



«Понятие Рембрандт очень растяжимо. Рембрандт был великий художник, у него мастерская из сотен людей. Рембрандт подписывал картины своим ученикам, Рембрандт вместе с ними работал, добавлял больше-меньше. Это целая большая история», – сказал Пиотровский.

Напомним, в 2013 году британские ученые установили, что хранящийся в одном из поместий Англии портрет, который приписывали кисти ученика Рембрандта, на самом деле написал сам великий художник.