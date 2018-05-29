Венесуэла раскритиковала ЕС за подчинение политике Трампа

Евросоюз продемонстрировал подчинение ошибочной политике США, заявил МИД Венесуэлы.

Боливарианская Республика «решительно осуждает» заявления ЕС о выборах в Венесуэле. По мнению Каракаса, этими заявлениями ЕС «подтверждает враждебную и нацеленную на вмешательство во внутренние дела деятельность своего Совета», передает ТАСС.

Как заявили в Венесуэле, такое отношение ЕС стало результатом «очевидного подчинения» Евросоюза «ошибочной политике администрации» президента США Дональда Трампа.

Ни у ЕС в целом, ни у отдельных стран Евросоюза нет права «ставить под сомнение» решения народа Венесуэлы, заявил МИД Боливарианской Республики.