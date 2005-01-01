Россия построит на Кубе станцию «ГЛОНАСС»

Россия построит на Кубе произведенную научно-производственной корпорацией «Системы прецизионного приборостроения» (НПК СПП) беззапросную измерительную станцию (БИС) «СМ-ГЛОНАСС», сообщили в Роскосмосе.

«Генеральный директор АО «НПК «СПП» Юрий Рой, генеральный директор научно-технического центра «ГЕОКУБА» Педро Мартинес Фернандес и генеральный директор компании «Техноимпорт» Эриберто Санчес Алейне подписали контракт на установку и эксплуатацию беззапросной измерительной станции «СМ-ГЛОНАСС» производства НПК «СПП» на территории Кубы», – циирует сообщение госкорпорации ТАСС.

Также в Роскосмосе отметили, что это очередная зарубежная станция ГЛОНАСС, созданная НПК «СПП» в рамках опытно-конструкторской работы по построению глобальной системы прецизионной навигации (шифр «Сигал»), предусмотренной федеральной целевой программой «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы».

Изготовленная НПК «СПП» по заказу Роскосмоса БИС «СМ-ГЛОНАСС» предназначена для непрерывного слежения за навигационными сигналами спутников ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Compass.

Станция измеряет текущие навигационные параметры, принимает навигационные сообщения спутников, регистрирует результаты измерений и навигационных сообщений, а также передает данные в центр глобальной системы высокоточного определения эфемеридно-временной информации.

В июне 2016 года западные СМИ писали, что правительство России строит в Никарагуа центр по электронному сбору разведывательной информации, отмечая, что это якобы элемент работы Москвы по усилению разведывательной деятельности в Западном полушарии. Отмечалось, что место могло быть замаскировано под навигационную спутниковую станцию слежения российской системы ГЛОНАСС, соглашение о строительстве которой было подписано в августе 2015 года.

В 2015 году Роскосмос сообщал, что переговоры о размещении наземной инфраструктуры глобальной навигационной системы ГЛОНАСС ведутся с Китаем, Кубой, Никарагуа и Вьетнамом.