Картину «Иван Грозный и его сын» показали после нападения

В Третьяковской галерее показали фотографию картины Ильи Репина «Иван Грозный и его сын» после нападения на нее; на снимке видно три места разрыва полотна.

Снимок картины опубликован в Instagram Cultradio91.6fm.

Публикация от Радио Культура 91,6 FM (@cultradio91.6fm) 28 Май 2018 в 8:25 PDT

Ранее сообщалось, что картина повреждена в трех местах в центральной части. Действительно, разрывы на полотне видны над рукой Ивана Грозного и под ней – на теле царевича.

Вот так сейчас выглядит полотно «Иван Грозный и сын его Иван», которое повредили в пятницу вечером. Разобрались, что грозит напавшему на картину: https://t.co/yOX7UwGL5o



(Фото: Агентство «Москва») pic.twitter.com/fOljUkJEYR — Телеканал Дождь (@tvrain) 28 мая 2018 г.

Картине нанесены серьезные повреждения. Причиненный ущерб оценивается в 500 тыс. рублей, однако, по мнению реставратора, есть часть картины, которую восстановить не удастся.

Картина была повреждена вечером в пятницу: 37-летний приезжий из Воронежа металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее полотно, и повредил его. Позже он признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения.