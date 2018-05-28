Украинский генерал рассказал о национальной трагедии

Утечка активной и интеллектуальной части населения Украины принимает для страны масштабы национальной трагедии, заявил генерал украинской армии, экс-председатель СВР Николай Маломуж.

По его словам, из страны уезжает «активная и интеллектуальная» часть населения – около 9 млн украинцев уехали в Польшу, Италию, Испанию, Португалию, Россию, Канаду и США, передает РИА «Новости».

Он отметил, что это «огромная национальная трагедия», а также «стратегический просчет» украинских властей.

По словам Маломужа, люди покидают страну в связи с отсутствием перспектив и свободного развития бизнеса на Украине. Именно наличие этого могло бы создать рабочие места и обеспечить «высокие стандарты», считает он.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему многие украинцы предпочитают жить в России, и может ли Киев вернуть их обратно.

В феврале глава МИД Украины заявил, что около 100 тыс. граждан мигрируют из страны каждый месяц из-за безвизового режима с Евросоюзом.