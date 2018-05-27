Главу Ингушетии отлучили от мусульманской общины

Духовный центр мусульман Ингушетии отлучил главу республики Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины, такое решение вынесено на собрании алимов и старейшин населенных пунктов региона.

В заявлении муфтията говорится, что главным вопросом собрания стала «дискриминация духовенства республики». Уточняется, что разногласия возникли вокруг строительства мечети в городе Магас, которую, как сказано в заявлении, местные власти еще несколько лет пообещали построить.

Кроме того, сказано в сообщении, «Евкуров пытался ликвидировать муфтият», но духовный орган сохранился после многочисленных судебных тяжб. Также упоминается закрытие радиостанции «Ангушт», которую курировал духовный центр мусульман республики.

«Оценивая сложившуюся ситуацию было выдвинуто предложение отречь Юнус-Бека Евкурова, от мусульманской общины республики, пока он не остановит свою дискриминацию по отношению к духовенству и не отчитается за средства, собранные на строительство мечети в г. Магас», – говорится в заявлении центра.

Согласно принятому решению, отречение подразумевает, что мусульманам рекомендовано не участвовать в погребальных, свадебных и других мероприятиях, связанных с Евкуровым.

Помощник муфтия Ингушетии Мухаммад Хаштыров заявил «Кавказ.Реалии», что духовенство выступило не против власти, а против действий определенного чиновника.

«Для здорового человека с нормальной психикой это является сильнейшим ударом. Община говорит, что не желает с ним иметь никаких дел. Мы не идем к нему на похороны, на свадьбы и другие мероприятия. Мы не хотим с ним общаться никак. Это и есть мера общественного давления», – пояснил Хаштыров.

В администрации главы Ингушетии отказались от комментариев, добавляет издание.