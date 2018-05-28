Самолет со сломанным шасси сел во Внуково

Проблема со стойкой шасси была обнаружена у самолета авиакомпании Utair, прибывшего во Внуково из Магнитогорска, борт приземлился благополучно, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«При посадке рейса UT362 Магнитогорск – Москва обнаружилась проблема со стойкой шасси. Посадка прошла в штатном режиме», – передает ТАСС сообщение компании.

В настоящее время комиссия Utair проводит расследование причин случившегося.

Как сообщает Telegram-канал 112, самолет сел во Внуково с подломленной стойкой шасси.

Напомним, российские летчики-испытатели «ювелирно» посадили в Жуковском Ил-38 ВВС Индии, у которого не раскрылась передняя стойка шасси. При посадке никто не пострадал. Экипаж самолета представлен к наградам. В Сети появилось видео аварийной посадки Ил-38.