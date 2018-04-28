Экипаж севшего без шасси Ил-38 под Москвой представят к наградам

Экипаж самолета Ил-38, успешно приземлившегося в Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси, будет представлен к наградам, сообщил департамент корпоративных коммуникаций корпорации «Ильюшин».

«Экипаж будет представлен к наградам. По факту случившегося будет проведено расследование», – цитирует сообщение РИА «Новости».

В компании отметили, что самолет Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. На месте находятся пожарные, огня нет.

Ранее сообщалось, что летчики-испытатели ювелирно посадили в Жуковском Ил-38, у которого не вышла передняя стойка шасси. Сообщалось также, что борт принадлежит ВВС Индии.