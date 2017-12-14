Российские летчики «ювелирно» посадили иностранный военный самолет без стойки шасси

Летчики-испытатели ювелирно посадили в Жуковском Ил-38, у которого не вышла передняя стойка шасси.

«Самолет Ил-38 ювелирно приземлился в Жуковском без передней стойки шасси. Полосу «запенили» перед посадкой. Никто из людей, находившихся на борту, не пострадал», – сообщает Telegram-канал Mash.

Инофрмацию подтвердили в корпорации «Ильюшин».

Ранее сообщалось, что готовящийся к аварийной посадке в подмосковном аэропорту Жуковский самолет Ил-38 принадлежит ВВС Индии.

Напомним, у машины при посадке приборы показали, что выпуск шасси не произошел.

Ил-38 – советский противолодочный самолет средней дальности, разработанный на основе пассажирского Ил-18В. Самолет предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок противника, для морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений.

У военно-морских сил Индии на вооружении четыре самолета Ил-38.