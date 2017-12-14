Готовящийся к аварийной посадке Ил-38 оказался иностранным

Готовящийся к аварийной посадке в Жуковском самолет Ил-38 принадлежит ВВС Индии, заявили в ПАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в авиастроении, Ил-38 с невышедшей передней стойкой шасси пойдет на посадку в Жуковском через 15 минут.

На его борту находятся опытные летчики-испытатели «Ильюшина», заявили в компании.

Согласно последней информации, речь идет о самолете Ил-38, а не об Ил-78, как сообщалось ранее. Напомним, у машины при посадке в подмосковном аэропорту Жуковском приборы показали, что выпуск шасси не произошел.

Ил-38 – советский противолодочный самолет средней дальности, разработанный на основе пассажирского Ил-18В. Самолет предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок противника, для морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений.