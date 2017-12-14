Ил-78 с невыпущенными шасси готовится к аварийной посадке под Москвой

На самолете Ил-78 при посадке на подмосковном аэропорте Жуковский приборы показали, что выпуск шасси не произошел, сообщил источник в силовых структурах.

Как предает РИА «Новости», самолет должен был сесть на аэродроме летно-испытательного института имени Громова в Жуковском.

В настоящее время воздушное судно вырабатывает топливо и готовится к аварийной посадке.

На борту самолета находится экипаж в составе четырех человек.

Ил-78 – самолет-заправщик, созданный на базе Ил-76МД и предназначенный для дозаправки в воздухе военных самолетов. Оборудован системой заправки в воздухе типа «шланг-конус». В настоящее время Ил-78 – единственный специализированный тип самолетов-топливозаправщиков на вооружении ВВС России. Воздушное судно также может использоваться в качестве военно-транспортного самолета, однако, Ил-78 утратил эту способность в модификации Ил-78М.