Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38 в Жуковском

СМИ опубликовали видеозапись аварийной посадки российскими летчиками иностранного Ил-38 в Жуковском.

Видео опубликовал канал РЕН ТВ со ссылкой на biotechnologPROJECT.

Напомним, российские летчики-испытатели «ювелирно» посадили в Жуковском Ил-38, у которого не вышла передняя стойка шасси. Самолет будет отремонтирован.