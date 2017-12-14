Появилась информация о состоянии Ил-38 после аварийной посадки

Источник в авиационной отрасли рассказал, в каком состоянии находится Ил-38 ВВС Индии, который российские летчики посадили в Жуковском без стойки шасси.

«Минимально повредили его при аварийной ситуации», – заявил источник РИА «Новости», добавив, что «командир экипажа – уникальный человек и заслуживает государственной награды».

По словам источника, данный самолет – «уникальное изделие 1968 года, Ил-18/38, до сих пор имеющий прекрасные летные характеристики». Пилоты «очень качественно отработали тот нештатный случай, которому стандартно обучают летчиков ПАО «Ил».

По мнению источника, экипаж самолета «справился героически» – самолет смогли посадить, «не сломав», Ил «удерживали на основных стойках шасси до последнего момента, пока самолет плавно не лег на кабину и не затормозил».