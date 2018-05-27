После погрома на рынке в Киеве задержаны 34 человека

В результате массовой драки на киевском рынке, в которой пострадали несколько полицейских, задержаны уже 34 человека, с ними сейчас общаются правоохранительные органы, сообщили в киевском управлении нацполиции Украины.

«Всего в управление полиции доставили 34 человека: с ними общаются правоохранители для установления всех обстоятельств происшествия», – говорится в сообщении на сайте киевской нацполиции.

Ранее сообщалось, что на рынке возле станции метро «Лесная» в Киеве произошла драка, задержаны 10 вступивших в столкновение с полицией мужчин, три сотрудника правоохранительных органов пострадали.

При этом причиной погрома стал конфликт, в котором продавцы нанесли травмы украинскому ветерану, сотруднику академии нацполиции Украины. Как сообщили в соцсетях, мстить за него пришли «украинские патриоты».