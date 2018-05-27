В Казани экстренно приземлился летевший в Турцию самолет

Следовавший из Чебоксар в турецкую Анталью самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани в связи с тем, что одна из пассажирок потеряла сознание, сообщили в пресс-службе минздрава Татарстана.

Самолет приземлился в Казани около 5.00 мск. 60-летню женщину доставили в Республиканскую клиническую больницу. Она отпущена на амбулаторное лечение, передает «Интерфакс».