США назвали условия снятия санкций с Венесуэлы

Соединенные Штаты снимут санкции с Венесуэлы, только когда в этой стране восстановится демократия, заявил вице-президент США Майкл Пенс.

«Санкции продолжатся до тех пор, пока демократия не вернется в Венесуэлу», – написал он в Twitter.

Напомним, США считают состоявшиеся в Венесуэле выборы президента «нелегитимными». Они уже пообещали помочь «восстановить демократию» в этой стране и наложили новые экономические санкции против Каракаса.