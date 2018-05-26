В России ответили по поводу «худшего кошмара» НАТО

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко прокомментировал публикацию издания The National Interest, из которой следует, что «худшим кошмаром» НАТО является «вооруженная до зубов Калининградская область».

Дрозденко заявил, что так как Калининград является частью России, на его территории могут располагаться и российские военные силы.

«А вот американское вооружение НАТО располагается совсем не там, где должно находиться. Не в пределах штата Аризона или в Сан-Диего, а на территории Европы», – передает RT слова эксперта.

Он добавил, что размещенное в Калининграде вооружение, включая комплексы «Искандер», в первую очередь служит для обороны; его не было на этой территории «до того момента, пока Америка не начала развертывать системы ПРО, которые могут нести в себе не только противоракетную функцию, но (...) и ударную».

«То есть мы фактически защищаемся в ситуации, когда тысячи единиц техники все ближе и ближе подбираются к нашим границам (...) Расположенные в Калининграде комплексы накрывают своей зоной воздействия системы противоракетной обороны и американские базы, находящиеся в Европе, создавая тем самым, как они говорят, угрозу ответного удара. Но мы прекрасно понимаем, что Россия не нанесет первого удара», – заключил эксперт.

Ранее издание The National Interest назвало Калининградскую область «худшим кошмаром» НАТО.