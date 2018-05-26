В России ответили по поводу «худшего кошмара» НАТО

Взгляд
26 мая, суббота  |  Последнее обновление — 13:40  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Путин предложил Европе освободиться от Америки

Владимир Путин с Ван Цишанем, Кристин Лагард, Эммануэлем Макроном и Синдзо АбэФото: Александр Рюмин/ТАСС
Тема национального суверенитета стала ключевой в ходе дискуссии на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Президент Франции Эммануэль Макрон так горячо убеждал всех, что у его страны есть настоящий суверенитет, что Владимир Путин в ответ не выдержал – и сделал Европе исключительно щедрое предложение. Подробности...
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За что американские СМИ так хвалят российский зенитный комплекс С-500

Российская ЗРС нового поколения С-500 «Прометей» в ходе закрытых испытаний поразила цель на рекордной для ПВО дистанции – около 481 кмФото: bastion-karpenko.ru
Американские СМИ сообщают о рекордных показателях, достигнутых на испытаниях ракеты для новейшего российского зенитно-ракетного комплекса С-500. С одной стороны, это прекрасная новость, особенно с учетом многострадального пути этой ракеты. Однако некоторые специалисты полагают, что С-500 имеет ряд принципиальных недостатков, и будущее за совсем другими системами. Подробности...
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Россия выводит из игры символ американской военной мощи

Сначала «Томагавкам» удалось стать символом американской мощи, а затем – слабостиФото: U.S. Navy/Global Look Press
Легендарные крылатые ракеты «Томагавк», которыми США успели обстрелять множество стран мира, больше не удовлетворяют требованиям Пентагона. Принято решение уже в ближайшие годы отказаться от них в пользу более совершенных аналогов. Отправить «Томагавки» на пенсию решено в том числе по вине российских средств ПВО. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Каким должен быть девиз нашей футбольной сборной

Антон Крылов, журналист
На чемпионаты мира принято сочинять девизы для каждой из команд-участников. Девиз сборной России этого года вызывает, прямо скажем, не самые позитивные ассоциации. Но лозунги большинства других команд выглядят ничуть не лучше. Подробности...
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У истории с малайзийским Boeing вполне простое объяснение

Иван Лизан, обозреватель «Однако. Евразия»
У всплывшей на поверхность истории с малайзийским Boeing и требованиями ввести против России очередной пакет санкций вполне простое объяснение. Подробности...
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Мир «S.T.A.L.K.E.R. 2» поборется с украинской реальностью

Максим Ваганов, публицист
Стрелок наконец-то пришел в себя. Голова болела, сознание путалось. У дверей стоят двое. Толстый, в белой рубашке и неприятный на вид, подошел к Стрелку. Он нагнулся, чтобы сталкер услышал слова: «Ну що, москаль, добiгався?» Подробности...
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          В России ответили по поводу «худшего кошмара» НАТО

          26 мая 2018, 13:38

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко прокомментировал публикацию издания The National Interest, из которой следует, что «худшим кошмаром» НАТО является «вооруженная до зубов Калининградская область».

          Дрозденко заявил, что так как Калининград является частью России, на его территории могут располагаться и российские военные силы.

          «А вот американское вооружение НАТО располагается совсем не там, где должно находиться. Не в пределах штата Аризона или в Сан-Диего, а на территории Европы», – передает RT слова эксперта.

          Он добавил, что размещенное в Калининграде вооружение, включая комплексы «Искандер», в первую очередь служит для обороны; его не было на этой территории «до того момента, пока Америка не начала развертывать системы ПРО, которые могут нести в себе не только противоракетную функцию, но (...) и ударную».

          «То есть мы фактически защищаемся в ситуации, когда тысячи единиц техники все ближе и ближе подбираются к нашим границам (...) Расположенные в Калининграде комплексы накрывают своей зоной воздействия системы противоракетной обороны и американские базы, находящиеся в Европе, создавая тем самым, как они говорят, угрозу ответного удара. Но мы прекрасно понимаем, что Россия не нанесет первого удара», – заключил эксперт.

          Ранее издание The National Interest назвало Калининградскую область «худшим кошмаром» НАТО.


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