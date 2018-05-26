Главе кемеровского ГУ МЧС предъявлено обвинение после пожара в «Зимней вишне»

Главе ГУ МЧС Кемерово Александру Мамонтову и главе городского отдела надзора МЧС Григорию Терентьеву предъявлено обвинение в халатности и растрате в связи с пожаром в ТРК «Зимняя Вишня», сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Предъявлено обвинение начальнику ГУ МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову, начальнику отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС области Григорию Терентьеву», – передает РИА «Новости» сообщение Петренко.

Отмечается, что в зависимости от роли каждого им инкриминируются статьи «Халатность» и «Растрата». Следствие ходатайствует об избрании в отношении Мамонтова и Терентьева меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в пятницу против Мамонтова и Терентьева было возбуждено уголовное дело.

До этого Центральный райсуд Кемерово продлил арест гендиректора компании-арендатора сгоревшего ТРК «Зимняя вишня» Надежды Судденок.