Путин назвал бредом утверждения о причастности России к ситуации в Каталонии

Президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал утверждения о том, что Россия якобы могла повлиять на ситуацию в Каталонии, назвав их бредом.

Президент подчеркнул, что сообщения «по поводу мнимого вмешательства каких-то хакеров России (в ситуацию в Каталонии): это полная чушь, просто бред», передает ТАСС.

«Это не соответствует ни нашей политике, ни нашим интересам, ни уровню наших отношений с Испанией», – отметил Путин, назвав эти отношения очень добрыми.

По словам российского лидера, Кремль хотел бы, «чтобы ситуация нормализовалась, чтобы были учтены интересы, конечно, тех людей, которые в Каталонии живут, но чтобы Испания сохранилась как единое централизованное государство».

«Вот такова наша позиция, она всегда была такой, мы никогда этого не скрывали», – подчеркнул президент России.

Напомним, во вторник стало известно, что испанская разведка считает Россию причастной к «вмешательству» в каталонский кризис.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала заявления внутренней разведки ФРГ о том, что Россия якобы «способствует отделению Каталонии».